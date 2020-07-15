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В Ленобласти нашли ребенка, потерявшегося в лесу
15.7.2020 12:30
Фото: vk.com
Сотрудники полиции Ленинградской области отыскали восьмилетнего мальчика, потерявшегося в лесу во время сбора ягод.
Найденный ребенок передан медикам.
Полицейским удалось отыскать восьмилетнего мальчика, в минувший вторник, 14 июля, пропавшего в лесу на территории Выборгского района. Об этом рассказали представители главка МВД по Петербургу и Ленобласти.
ЧП случилось неподалеку от населенного пункта Цвелодубово, рассказала бабушка мальчика. Во вторник вечером, примерно в 19:00 по московскому времени она обратилась в полицию. По ее словам, восьмилетний внук пропал, когда они собирали в лесу ягоды.
В поисках мальчика также участвовали спасатели и волонтеры. В тполиции пояснили, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось, сейчас его осматривают медики.
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