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На побережье Карского моря в ЯНАО после уборки могут вернуться сотни моржей
14.7.2020 16:21
Фото: amazonaws.com
В мероприятиях по уборке прибрежной территории Харасавэйского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), вдоль которой простирается найденное в прошлом году лежбище моржей, будут участвовать добровольцы из нескольких регионов, сообщает пресс-служба губернатора.
Пока там еще остаются мусор и металлические бочки из под горюче-смазочных материалов, скопившиеся у заброшенных построек бывшей метеорологической станции. Однако если навести порядок на побережье, уже осенью на лежбище смогут возвратиться сотни млекопитающих, надеются ученые.
Как указано в сообщении администрации округа, очистить берег помогут волонтеры, в прошлом уже занимавшиеся этим на захламленных островах в Арктике. В прошлом к ним присоединялись и добровольцы из других стран, но сейчас они не смогут приехать в Россию из-за пандемии коронавируса.
Предполагается, что экспедиция будет продолжаться до конца июля, а в августе там начнут работать ученые.
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