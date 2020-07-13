|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Песня из нового альбома Bon Jovi посвящена Джорджу Флойду и протестам в США
13.7.2020 11:42
Фото: mt.ru
Американская рок-группа Bon Jovi решила посвятить одну из своих новых композиций протестам, которые начались в Соединенных Штатах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В конце минувшего мая он смертельно травмирован полицейскими при задержании.
Видеоролик, посвященный трагическим событиям в Миннеаполисе (штат Миннесота), был создан на песню American Reckoning. Клип уже опубликовали на YouTube. Первый куплет этой песни заканчивается фразой "Я не могу дышать"
В песне поется о том, что "Америка в огне, на улицах протесты". Совесть страны "украдена, а душа - в заложниках". Фразу "Я не могу дышать", которой оканчивается первый куплет, в течение почти девяти минут повторял Флойд. Однако полицейские, один из которых переусердствовал, применяя удушающий прием, не реагировали. В результате афроамериканец потерял сознание и позже скончался в больнице.
Как рассказал в интервью Rolling Stone бессменный лидер группы, американский музыкант Джон Бон Джови, артисты должны использовать свой талант, чтобы "обращаться к темам, которые трогают всех".
Ранее предполагалось, что новый альбом будет представлен в середине мая, однако Bon Jovi пришлось отложить премьеру из-за пандемии коронавируса.
Напомним, по причине эпидемиологической обстановки американский певец Ленни Кравиц не так давно с сожалением объявил об отмене гастролей в Европе. В рамках этого тура планировался концерт в Москве. После начала пандемии турне перенесли, надеясь провести выступления позже. Но потом музыкант принял решение об отмене концертов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|