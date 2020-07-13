Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Песня из нового альбома Bon Jovi посвящена Джорджу Флойду и протестам в США

13.7.2020 11:42

Фото: mt.ru



Американская рок-группа Bon Jovi решила посвятить одну из своих новых композиций протестам, которые начались в Соединенных Штатах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В конце минувшего мая он смертельно травмирован полицейскими при задержании.



Видеоролик, посвященный трагическим событиям в Миннеаполисе (штат Миннесота), был создан на песню American Reckoning. Клип уже опубликовали на YouTube. Первый куплет этой песни заканчивается фразой "Я не могу дышать"



В песне поется о том, что "Америка в огне, на улицах протесты". Совесть страны "украдена, а душа - в заложниках". Фразу "Я не могу дышать", которой оканчивается первый куплет, в течение почти девяти минут повторял Флойд. Однако полицейские, один из которых переусердствовал, применяя удушающий прием, не реагировали. В результате афроамериканец потерял сознание и позже скончался в больнице.



Как рассказал в интервью Rolling Stone бессменный лидер группы, американский музыкант Джон Бон Джови, артисты должны использовать свой талант, чтобы "обращаться к темам, которые трогают всех".



Ранее предполагалось, что новый альбом будет представлен в середине мая, однако Bon Jovi пришлось отложить премьеру из-за пандемии коронавируса.



Напомним, по причине эпидемиологической обстановки американский певец Ленни Кравиц не так давно с сожалением объявил об отмене гастролей в Европе. В рамках этого тура планировался концерт в Москве. После начала пандемии турне перенесли, надеясь провести выступления позже. Но потом музыкант принял решение об отмене концертов.



Автор: Злата Богатова

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