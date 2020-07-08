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Концерт Ленни Кравица в Москве не состоится
02:58
Фото: fuzzmusic.ru
Американский певец Ленни Кравиц с сожалением объявил об отмене гастролей в Европе.
Купленные билеты предлагается возвратить через операторов, где они ранее приобретались, пояснили представители компании SAV Entertainment.
Известный американский певец Ленни Кравиц с сожалением объявил, что принял решение об отмене гастролей в Европе, включая выступление в России. Соответствующее сообщение появилось в Facebook компании SAV Entertainment, которая занималась организацией концертного тура артиста.
В качестве причины отмены концертов в Европе упоминается негативное влияние пандемии коронавируса COVID-19, охватившей весь мир. По словам артиста, которые приводятся в сообщении, он "очень надеялся выступить" перед европейскими зрителями. Однако важнейшими приоритетами сейчас должны быть "безопасность и здоровье фанатов, группы и техперсонала", подчеркнул Кравиц.
Ранее предполагалось, что выступление состоится 10 июня в столичном "Крокус Сити Холле", но в мае организаторы проинформировали о переносе концертов в рамках Here To Love Tour.
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