ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ: семья Захарова требует у Ефремова 40 млн
СМИ: семья Захарова требует у Ефремова 40 млн
ВОЗ сообщает о рекордном суточном приросте зараженных коронавирусом
ВОЗ сообщает о рекордном суточном приросте зараженных коронавирусом
Растет число погибших в столкновении на границе Азербайджана и Армении
Растет число погибших в столкновении на границе Азербайджана и Армении
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для старших сестер ХачатурянГенпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для старших сестер Хачатурян
Растет число погибших в столкновении на границе Азербайджана и АрменииРастет число погибших в столкновении на границе Азербайджана и Армении
ВОЗ сообщает о рекордном суточном приросте зараженных коронавирусомВОЗ сообщает о рекордном суточном приросте зараженных коронавирусом
В Хабаровске прошла вторая несогласованная акция в поддержку ФургалаВ Хабаровске прошла вторая несогласованная акция в поддержку Фургала
Леклера оштрафовали за блокировку КвятаЛеклера оштрафовали за блокировку Квята

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для старших сестер Хачатурян


00:24
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для старших сестер ХачатурянФото: buzuluk56.ru

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для двух старших сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца, передает агентство "Интерфакс". Как рассказал адвокат одной из девушек Алексей Липцер, речь идет об Ангелине и Крестине.

По словам Липцера, в отношении младшей сестры Генеральной прокуратурой было утверждено постановление о применении мер медицинского характера. Ранее эксперты установили, что в момент совершения преступления она была невменяема. Поэтому предполагается, что по итогам отдельного рассмотрения ее дела девушку освободят от уголовной ответственности и направят на принудительное лечение.

Старшие сестры ранее были признаны вменяемыми. Адвокаты просят рассмотреть их дело судом присяжных. Сегодня, 13 июля, дела девушек направят в суд. Дело младшей сестры будет рассматриваться единолично судьей в столичном Бутырском суде.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранениями нашли два года назад в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. По версии следствия, к гибели мужчины могут оказаться причастны три его дочери, которым на тот момент было 19, 18 и 17 лет.

В начале 2020 года решением Генеральной прокуратуры по резонансному делу сестер Хачатурян девушкам были назначены новые экспертизы.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусомВ Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом
Минприроды готово к иску «Норникеля»Минприроды готово к иску «Норникеля»
На торгах Christie's за почти $22,5 млн продали «Триумфальную арку» МагриттаНа торгах Christie's за почти $22,5 млн продали «Триумфальную арку» Магритта
Мир в самом начале пандемии, заявил главный инфекционист СШАМир в самом начале пандемии, заявил главный инфекционист США
Адвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновностиАдвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновности

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru