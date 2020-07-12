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Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для старших сестер Хачатурян
00:24
Фото: buzuluk56.ru
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для двух старших сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца, передает агентство "Интерфакс". Как рассказал адвокат одной из девушек Алексей Липцер, речь идет об Ангелине и Крестине.
По словам Липцера, в отношении младшей сестры Генеральной прокуратурой было утверждено постановление о применении мер медицинского характера. Ранее эксперты установили, что в момент совершения преступления она была невменяема. Поэтому предполагается, что по итогам отдельного рассмотрения ее дела девушку освободят от уголовной ответственности и направят на принудительное лечение.
Старшие сестры ранее были признаны вменяемыми. Адвокаты просят рассмотреть их дело судом присяжных. Сегодня, 13 июля, дела девушек направят в суд. Дело младшей сестры будет рассматриваться единолично судьей в столичном Бутырском суде.
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранениями нашли два года назад в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. По версии следствия, к гибели мужчины могут оказаться причастны три его дочери, которым на тот момент было 19, 18 и 17 лет.
В начале 2020 года решением Генеральной прокуратуры по резонансному делу сестер Хачатурян девушкам были назначены новые экспертизы.
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