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После переквалификации обвинения сестрам Хачатурян назначены новые экспертизы
31.1.2020 22:27
Фото: smi2.net
Решением Генеральной прокуратуры по резонансному делу сестер Хачатурян девушкам были назначены новые экспертизы, рассказал адвокат Алексей Паршин.
Ранее Генпрокуратура отказалась передавать дело в суд.
По словам адвоката Алексея Паршина, девушек уже успели повторно допросить, после чего им были назначены новые психолого-психиатрические обследования, передает агентство "Интерфакс".
Накануне, 30 января, Генпрокуратура сочла, что действия трех сестер Хачатурян нужно квалифицировать как необходимую оборону. Следовательно, уголовное преследование в их отношении будет прекращено. Ранее именно на такой квалификации настаивала защита сестер.
Резонансное преступление, в котором подозревают трех сестер Хачатурян, было совершено вечером 27 июля 2018 года. Труп мужчины, погибшего из-за множественных колото-резаных ран шеи и груди, обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе российской столицы. Основной является версия о том, что Михаила Хачатуряна убили собственные дочери, испытывавшие острую личную неприязнь.
Девушки были вскоре после ЧП задержаны, но уже в сентябре того же года по решению Басманного суда Москвы покинули СИЗО.
В ходе продолжающегося расследования у погибшего главы семейства по результатам посмертной экспертизы было выявлено расстройство личности.
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