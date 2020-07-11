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В Хабаровске прошла вторая несогласованная акция в поддержку Фургала
11:48
Фото: readovka.ru
Митинг и шествие, состоявшиеся сегодня в Хабаровске, завершились без задержаний. По предварительным данным, в мероприятии принимали участие несколько сотен человек, передает ТАСС.
Вторая за два дня несанкционированная акция началась примерно в 12 часов по местному времени (5 по Москве) на площади Ленина. Собравшиеся у здания краевого правительства митингующие держали в руках плакаты. Скандируя разные лозунги, включая призывы в освободить ранее арестованного губернатора Сергея Фургала, они направились по центральным улицам города.
Власти и МВД пока не предоставили сведений о числе участников акции. По данным ТАСС, сегодняшняя акция собрала гораздо меньше людей, чем накануне, когда в мероприятии участвовали 10-12 тыс. человек. В полиции пояснили, что колонна продолжает движение в сопровождении правоохранителей. Информации о задержанных нет.
По словам пресс-секретаря губернатора Надежды Томченко, митинг и шествие, организованные в воскресенье, представляют собой провокацию. Целью сегодняшней акции является дискредитация состоявшейся накануне акции поддержки. В пресс-службе краевого правительства, прокомментировав мероприятие, предостерегли местных жителей от возможных провокаций.
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