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Сбежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
09:30
Фото: vk.com
Вирусолог Ли-Мэн Янь, бежавшая в Соединенные Штаты из Гонконга, заявила о том, что в Пекине якобы знали об опасности коронавируса задолго до того, как заболевание начало распространяться по миру.
Интервью с ученым вышло в эфир Fox News.
Как заявила в беседе с журналистами Ли-Мэн Янь, в прошлом году она входила в число первых вирусологов, которые исследовали коронавирус нового типа. В тот момент она работала в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и получила от своего научного руководителя - доктора Лео Пуна задание изучить выборку случаев заболевания, схожих по проявлениям с атипичной пневмонией SARS.
При этом руководство совершенно игнорировало выводы исследований об опасности распространения коронавируса. Однако всех сотрудников лаборатории просили "быть осторожными", не рассказывая о своей работе, пояснила Янь.
В результате она приняла решение бежать в США, чтобы рассказать правду о действиях китайских властей в самом начале эпидемии. Ли-Мэн Янь заявила, в частности, что еще в прошлом году ученые знали о способности нового вируса передаваться от человека к человеку. Однако никаких официальных действий на тот момент еще не предпринималось.
В ВОЗ, отреагировав на интервью, заявили, что Ли-Мэн Янь и Лео Пун в прошлом никогда не работали на них напрямую. Представители китайского посольства в Соединенных Штатах на запрос Fox News не смогли ничего рассказать о Ли-Мэн Янь. При этом дипломаты подчеркнули, что правительство КНР быстро и эффективно отреагировало на вспышку коронавируса.
Ранее главный американский инфекционист предупредил об ускорении темпов пандемии COVID-19. Как заявил Энтони Фаучи, являющийся главным экспертом рабочей группы по борьбе с этим заболеванием в Соединенных Штатах, сейчас мир все еще остается лишь на начальном этапе пандемии коронавируса. По словам эксперта, фиксируются крупные вспышки заболевания на разных континентах - в Бразилии, ЮАР и Азии. Доктор предположил, что пандемия скорее всего еще более "усилится, прежде чем ослабеет".
Фаучи также отмечал, что в некоторых штатах поторопились, когда ослабляли ограничения и возобновляли деятельностью. Следствием этого стало увеличение количества зараженных в Аризоне, Калифорнии, Техасе. Различным странам мира необходимо совместно предпринимать скоординированные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Иначе пандемия может продолжаться еще на протяжении нескольких месяцев. Фаучи при этом констатировал, что в Соединенных Штатах вспышку пока не удается взять под контроль.
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