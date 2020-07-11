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В Южной Осетии задержан стрелявший по пограничникам гражданин Грузии
В Южной Осетии задержан стрелявший по пограничникам гражданин Грузии
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В Южной Осетии задержан стрелявший по пограничникам гражданин Грузии


00:25
В Южной Осетии задержан стрелявший по пограничникам гражданин ГрузииФото: twimg.com

Инцидент был зафиксирован в субботу, 11 июля, примерно в 9:30 по московскому времени, указано в официальном сообщении властей Южной Осетии.

Состояние раненого мужчины сейчас оценивается как удовлетворительное, ему оказана необходимая помощь.

Как сообщает Комитет госбезопасности Южной Осетии, гражданина Грузии задержали в связи с нарушением границы. Мужчина при этом успел произвести ряд выстрелов в пограничников. ЧП случилось на территории Ленингорского района. Ответным огнем нарушитель был ранен, а потом задержан.

В Тбилиси, отреагировав на случившееся, уже высказали обвинения в адрес российских пограничников, передает агентство "Интерфакс". Как подчеркивается в распространенном после ЧП сообщении Службы госбезопасности страны, их гражданина незаконно лишили свободы. В тексте уточняется, что житель населенного пункта Квемо Чала Каспского муниципалитета был задержан в минувшую субботу, 11 июля, близ средневековой крепости Схвило. В результате инцидента мужчина 1987 г.р. получил огнестрельное ранение ноги.

В СГБ Грузии также добавили, что сразу же активировали "горячую линию", действующую при посредничестве миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС). Кроме того, о произошедшем на границе проинформировали сопредседателей международных женевских дискуссий по Закавказью.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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