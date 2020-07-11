|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В ЮАР при захвате церкви погибли пять человек
11.7.2020 20:45
Фото: pressafrik.com
Полиция продолжает операцию на месте ЧП, уже арестованы около тридцати человек, включая сотрудников силовых структур.
Как передают зарубежные СМИ, в ходе освобождения заложников погибли по меньшей мере пять человек.
ЧП случилось в Международной церкви пятидесятницы, расположенной к западу от крупнейшего города ЮАР - Йоханнесбурга. Как информирует на своей странице в Twitter полиция страны, сигнал о захвате заложников поступил в экстренные службы сегодня ранним утром. Нападавшие открыли огонь по прихожанам.
В ходе операции по освобождению заложников, точное количество которых устанавливается, задержали около тридцати подозреваемых. Полиция изъяла свыше двадцати пяти единиц оружия. Силовики продолжают переговоры с нападавшими, которые пока еще остаются в здании церкви.
Национальный комиссар полиции Ген Кела Джон Ситол подтвердил сведения о том, что в числе задержанных есть военные и полицейские. Предположительно, причиной вооруженного нападения мог стать конфликт между враждующими группами из церковного сообщества.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|