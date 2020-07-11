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В ЮАР при захвате церкви погибли пять человек


11.7.2020 20:45
В ЮАР при захвате церкви погибли пять человекФото: pressafrik.com

Полиция продолжает операцию на месте ЧП, уже арестованы около тридцати человек, включая сотрудников силовых структур.

Как передают зарубежные СМИ, в ходе освобождения заложников погибли по меньшей мере пять человек.

ЧП случилось в Международной церкви пятидесятницы, расположенной к западу от крупнейшего города ЮАР - Йоханнесбурга. Как информирует на своей странице в Twitter полиция страны, сигнал о захвате заложников поступил в экстренные службы сегодня ранним утром. Нападавшие открыли огонь по прихожанам.

В ходе операции по освобождению заложников, точное количество которых устанавливается, задержали  около тридцати подозреваемых. Полиция изъяла свыше двадцати пяти единиц оружия. Силовики продолжают переговоры с нападавшими, которые пока еще остаются в здании церкви.

Национальный комиссар полиции Ген Кела Джон Ситол подтвердил сведения о том, что в числе задержанных есть военные и полицейские. Предположительно, причиной вооруженного нападения мог стать конфликт между враждующими группами из церковного сообщества.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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