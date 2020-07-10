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Генпрокуратура РФ установила причину гибели группы Дятлова


14:08
Генпрокуратура РФ установила причину гибели группы ДятловаФото: buzuluk56.ru

Группа Дятлова, участники которой погибли на территории Свердловской области в 1959 году, попала под лавину.

К такому выводу пришла по итогам проведенной проверки Генпрокуратура России, передает ТАСС.

С заявлением о причинах гибели туристов выступил замглавы управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе (УрФО) Андрей Курьяков. По его словам, повреждения на телах участников группы свидетельствовали о том, что их накрыла снежная масса.

В феврале прошлого года, через шестьдесят лет после трагических событий в Генпрокуратуре приняли решение о новой проверке по этому громкому делу. В числе приоритетных версий о причинах гибели группы Дятлова тогда упоминались погодные факторы - ураган, лавина либо сход т.н. снежных плит.

ЧП случилось в феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен на Северном Урале. Место, где погибли при странных обстоятельствах девять лыжников турклуба Уральского политехнического института, позже стали называть перевалом Дятлова. В группу входили пятеро студентов, трое инженеров и инструктор турбазы. Руководил ими Игорь Дятлов.

Как указано в отчете судмедэкспертов, большая часть туристов скончалась из-за переохлаждения, у других имелись смертельные травмы. Ранее отрабатывались такие версии, как обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных или гибель от рук коренных жителей, а также конфликт внутри группы туристов.

Автор: Злата Богатова

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