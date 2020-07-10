Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Генпрокуратура РФ установила причину гибели группы Дятлова

14:08

Фото: buzuluk56.ru



Группа Дятлова, участники которой погибли на территории Свердловской области в 1959 году, попала под лавину.



К такому выводу пришла по итогам проведенной проверки Генпрокуратура России, передает ТАСС.



С заявлением о причинах гибели туристов выступил замглавы управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе (УрФО) Андрей Курьяков. По его словам, повреждения на телах участников группы свидетельствовали о том, что их накрыла снежная масса.



В феврале прошлого года, через шестьдесят лет после трагических событий в Генпрокуратуре приняли решение о новой проверке по этому громкому делу. В числе приоритетных версий о причинах гибели группы Дятлова тогда упоминались погодные факторы - ураган, лавина либо сход т.н. снежных плит.



ЧП случилось в феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен на Северном Урале. Место, где погибли при странных обстоятельствах девять лыжников турклуба Уральского политехнического института, позже стали называть перевалом Дятлова. В группу входили пятеро студентов, трое инженеров и инструктор турбазы. Руководил ими Игорь Дятлов.



Как указано в отчете судмедэкспертов, большая часть туристов скончалась из-за переохлаждения, у других имелись смертельные травмы. Ранее отрабатывались такие версии, как обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных или гибель от рук коренных жителей, а также конфликт внутри группы туристов.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14:43 Хабаровчане провели массовые акции в поддержку Фургала

Хабаровчане провели массовые акции в поддержку Фургала 00:30 В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом 10.7.2020 15:55 Подруге финансиста Эпштейна приходится носить робу из бумаги

Подруге финансиста Эпштейна приходится носить робу из бумаги 10.7.2020 15:10 В Гонконге из-за новой вспышки коронавируса закроют все школы

В Гонконге из-за новой вспышки коронавируса закроют все школы 10.7.2020 13:29 Экс-директор Wirecard доказывал связи с разведкой документами о «Новичке»