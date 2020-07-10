|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Генпрокуратура РФ установила причину гибели группы Дятлова
14:08
Фото: buzuluk56.ru
Группа Дятлова, участники которой погибли на территории Свердловской области в 1959 году, попала под лавину.
К такому выводу пришла по итогам проведенной проверки Генпрокуратура России, передает ТАСС.
С заявлением о причинах гибели туристов выступил замглавы управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе (УрФО) Андрей Курьяков. По его словам, повреждения на телах участников группы свидетельствовали о том, что их накрыла снежная масса.
В феврале прошлого года, через шестьдесят лет после трагических событий в Генпрокуратуре приняли решение о новой проверке по этому громкому делу. В числе приоритетных версий о причинах гибели группы Дятлова тогда упоминались погодные факторы - ураган, лавина либо сход т.н. снежных плит.
ЧП случилось в феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен на Северном Урале. Место, где погибли при странных обстоятельствах девять лыжников турклуба Уральского политехнического института, позже стали называть перевалом Дятлова. В группу входили пятеро студентов, трое инженеров и инструктор турбазы. Руководил ими Игорь Дятлов.
Как указано в отчете судмедэкспертов, большая часть туристов скончалась из-за переохлаждения, у других имелись смертельные травмы. Ранее отрабатывались такие версии, как обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных или гибель от рук коренных жителей, а также конфликт внутри группы туристов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|