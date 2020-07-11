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Чемпионка мира по шорт-треку ван Рейвен умерла в 27 лет
11.7.2020 13:27
Фото: tvp.pl
Бронзовая призерка Олимпиады-2018 в эстафете по шорт-треку Лара ван Рейвен скончалась на двадцать восьмом году жизни, передают зарубежные СМИ со ссылкой на пресс-службу Федерации конькобежного спорта Голландии. Как стало известно, Ван Рейвен стало плохо в ходе тренировочного сбора, который проводился во французских Пиренеях.
Медики диагностировали у спортсменки серьезные нарушения в работе иммунной системы, на фоне которых у пациентки было зафиксировано внутреннее кровоизлияние. Несколько суток назад врачи были вынуждены ввести девушку в состояние медикаментозной комы.
В прошлом году Рейвен завоевала титул чемпионкой мира по шорт-треку на дистанции 500 м, ранее она становилась серебряным призером ЧМ-2018 в эстафете и три раза побеждала на Чемпионатах Европы.
В минувшем июне стало известно о смерти 30-летней сербской спортсменки Бобаны Величкович. Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м впала в кому после того, как родила первенца.
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