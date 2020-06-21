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30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после родов
12:20
Фото: alfacdn.com
Бобана Величкович
Сербская спортсменка родила первенца около трех недель назад, вскоре после чего впала в кому, передают зарубежные СМИ.
Несмотря на все старания медиков, Бобана Величкович скончалась.
Действующей чемпионке Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м было лишь тридцать лет. Причиной смерти Бобаны Величкович стали осложнения, возникшие во время тяжелых родов, сообщает Danas.
Ребенок появился на свет еще около трех недель назад, сейчас его состояние не вызывает опасений у врачей. Однако спортсменка так и не смогла увидеть малыша - ей становилось все хуже, затем она впала в кому.
Отмечается, что незадолго до родов врачи обнаружили у спортсменки опасные признаки преэклампсии, в частности, сильные отеки и повышенное давление.
В 2014 году спортсменка завоевала титул чемпионки мира. На протяжении десяти лет Бобана Величкович выступала в составе национальной сборной Сербии. Во время последнего чемпионата Европы, который проходил в Польше, она смогла получить две золотые медали — личную и в командном зачете.
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