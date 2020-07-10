ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Нидерландов готовят иск в ЕСПЧ против РФ в связи с крушением МН17
Власти Нидерландов готовят иск в ЕСПЧ против РФ в связи с крушением МН17
Песков отреагировал на слова Жириновского о коробках денег, требуемых от Фургала
Песков отреагировал на слова Жириновского о коробках денег, требуемых от Фургала
В России достиг рекордного значения объем наличных денег
В России достиг рекордного значения объем наличных денег
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусомВ Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом
Власти Нидерландов готовят иск в ЕСПЧ против РФ в связи с крушением МН17Власти Нидерландов готовят иск в ЕСПЧ против РФ в связи с крушением МН17
Эрдоган подписал указ о превращении в мечеть собора Святой СофииЭрдоган подписал указ о превращении в мечеть собора Святой Софии
Песков отреагировал на слова Жириновского о коробках денег, требуемых от ФургалаПесков отреагировал на слова Жириновского о коробках денег, требуемых от Фургала
Подруге финансиста Эпштейна приходится носить робу из бумагиПодруге финансиста Эпштейна приходится носить робу из бумаги

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Подруге финансиста Эпштейна приходится носить робу из бумаги


10.7.2020 15:55
Гилейн Максвелл и Джеффри ЭпштейнФото: livejournal.com
Гилейн Максвелл и Джеффри Эпштейн

В Соединенных Штатах для недопущения суицида задержанной гражданке Великобритании Гилейн Максвелл выдали робу из бумаги, передают американские СМИ. Знакомая финансиста Джеффри Эпштейна обвиняется в причастности к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Со ссылкой на источники в правоохранительных органах США телекомпания ABC рассказывает про особые меры, которые были приняты в бруклинской тюрьме Нью-Йорка, где сейчас содержится Гилейн Максвелл. Отмечается, что бумажная роба и некоторые другие особые условия были введены после негласного распоряжения федерального Бюро тюрем.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гилейн Максвелл вполне может пойти на сделку с правоохранительными органами и дать показания против принца Эндрю, а также целого ряда других высокопоставленных знакомых американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде: в Лондоне начались слушания по их делуДжонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде: в Лондоне начались слушания по их делу
Программа Венецианского кинофестиваля будет сокращена из-за коронавирусаПрограмма Венецианского кинофестиваля будет сокращена из-за коронавируса
В России число умерших от коронавируса превысило 10 тыс. человекВ России число умерших от коронавируса превысило 10 тыс. человек
В Астрахани предотвратили терактВ Астрахани предотвратили теракт
Адвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновностиАдвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновности

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru