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Подруге финансиста Эпштейна приходится носить робу из бумаги
10.7.2020 15:55
Фото: livejournal.com
Гилейн Максвелл и Джеффри Эпштейн
В Соединенных Штатах для недопущения суицида задержанной гражданке Великобритании Гилейн Максвелл выдали робу из бумаги, передают американские СМИ. Знакомая финансиста Джеффри Эпштейна обвиняется в причастности к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах США телекомпания ABC рассказывает про особые меры, которые были приняты в бруклинской тюрьме Нью-Йорка, где сейчас содержится Гилейн Максвелл. Отмечается, что бумажная роба и некоторые другие особые условия были введены после негласного распоряжения федерального Бюро тюрем.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гилейн Максвелл вполне может пойти на сделку с правоохранительными органами и дать показания против принца Эндрю, а также целого ряда других высокопоставленных знакомых американского финансиста Джеффри Эпштейна.
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