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В Гонконге из-за новой вспышки коронавируса закроют все школы
10.7.2020 15:10
Фото: wp.com
В связи с ростом числа зараженных, который фиксируется в Гонконге в последние дни, власти региона объявили о закрытии всех школ.
По состоянию на 9 июля в городе было зафиксировано 34 инфицированных, и это стало наибольшим количеством за три последних месяца.
Предполагается, что школы будут закрыты с понедельника, 13 июля. Как подчеркивается в заявлении министра образования региона Кевина Яна, решение принято "в целях общего благополучия общественности, а также здоровья учеников" в связи с новой вспышкой коронавируса.
Учащиеся, которым в ближайшее время предстоит сдавать экзамены, должны обязательно носить защитные маски и строго соблюдать социальную дистанцию.
В специальном административном районе КНР деятельность школ в обычном режиме была приостановлена еще в январе, когда распространение коронавируса было на первой стадии. В минувшем мае власти приняли решение о возобновлении занятий.
Ранее в Италии объявили о том, что перед началом нового учебного года всех преподавателей школ протестируют на возможное заражение новой коронавирусной инфекцией.
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