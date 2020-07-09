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В Италии перед началом занятий всех педагогов проверят на коронавирус
9.7.2020 12:36
Фото: wordpress.com
Перед началом нового учебного года всех преподавателей школ протестируют на возможное заражение новой коронавирусной инфекцией.
Об этом заявила министр образования Италии Лючия Адзолина, передают зарубежные СМИ.
В этом году занятия в итальянских школах начнутся 14 сентября, отметила глава образовательного ведомства. За две недели до этого в учебных заведениях стартуют подготовительные мероприятия, среди которых большое внимание будет уделяться санитарной обработке.
Согласно последним официальным данным, с начала пандемии в Италии скончались около 34,9 человек с подтвержденным коронавирусом, в том числе, 30 - за минувшие сутки. Выздоровевшими признаны на сегодняшний день более 192 тыс. пациентов. Общее количество носителей коронавируса сейчас составляет почти 242 тыс. человек, включая 14,2 тыс. — еще не поправившихся после заражения.
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