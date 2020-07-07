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ВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не достигнут
7.7.2020 20:47
Фото: livejournal.com
Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии нового коронавируса еще не достигнут, передает ТАСС.
Темпы распространения заболевания продолжают ускоряться, подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на сегодняшнем брифинге в Женеве.
Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, количество зараженных достигло отметки в 400 тыс. за 12 недель. И такой же прирост зафиксировали в мире за минувшие выходные. Темпы распространения заболевания растут, на пик эпидемии мы пока еще не вышли.
По словам главы ВОЗ, сейчас во всем мире зарегистрировали в общей сложности около 11,4 млн случаев заражения. Свыше 535 тыс. пациентов умерли. Как отметил Тедрос Аданом Гебрейесус, на глобальном уровне уровень летальности несколько выровнялся благодаря усилиям ряда стран. Однако в других государствах показатели смертности сейчас продолжает увеличиваться.
Накануне Индия обогнала Россию по числу заболевших COVID-19. За последние сутки в стране было зафиксировано еще свыше 24 тыс. случаев коронавируса. В общей сложности инфицированы свыше уже более 697 тыс. жителей Индии.
Лидерами по числу выявленных случаев COVID-19 остаются Соединенные Штаты и Бразилия, где по состоянию на 6 июля зарегистрировали около 2,8 млн и 1,6 млн инфицированных соответственно.
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