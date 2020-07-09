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Под Астраханью обнаружили останки хазарского слона
9.7.2020 22:29
Фото: cod33.ru
Фрагменты скелета хазарского слона - редкого животного, которое обитало примерно 116 тысячелетий назад, были найдены на территории Астраханской области. Находки, сделанные в Черном Яру, уже доставили в региональный краеведческий музей-заповедник, рассказал его директор Алексей Булычев.
По словам Алексея Булычева, удалось отыскать фрагменты бивня, плечевую кость, лопатку, а также шейные позвонки и два зуба. Все они были вымыты после спада паводковой воды из обрыва. Первыми костные останки заметили местные жители, которые сразу же обратились в музей.
Ученый отметил, что возраст обнаруженных останков может составлять, по предварительным оценкам, от 116 до 85 тысяч лет. Предположительно, речь идет о молодой особи или самке.
Как написал Булычев на своей странице в соцсети, ранее хазарского слона описывали лишь по зубам - более или менее полного скелета обнаружить ученым пока не удавалось. Учитывая большой научный интерес, который представляет эта находка, окаменелости будут тщательно исследованы.
Осенью к месту, где были найдены фрагменты, направят экспедицию. Ученый полагает, что там можно будет попытаться отыскать целый скелет мамонта, но пока место перекрыто осыпью.
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