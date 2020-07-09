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Пропавший мэр Сеула найден мертвым
9.7.2020 21:12
Фото: smi2.net
Правоохранительные органы Южной Кореи подтвердили информацию о том, что пропавшего мэра Сеула Пак Вон Суна обнаружили мертвым.
Как сообщает ТАСС, градоначальник мог совершить самоубийство.
Останки 64-летнего мэра Сеула были найдены в результате семичасовых поисков. В них было задействовано несколько сотен полицейских, в том числе, кинологи с собаками, а также специальные беспилотники. Предполагалось использовать вертолеты. Со ссылкой на источники в полиции отмечается, что Пак Вон Суна обнаружили мертвым на поросшем лесом склоне горы в парке Пугаксан, который расположен в самом центре Сеула. Предположительно, градоначальник мог совершить суицид.
Около восьми часов назад в полицию обратилась дочь Пак Вон Суна, нашедшая оставленное им послание, напоминающее завещание. Она также сообщила, что с утра не может связаться с отцом. В местной администрации пояснили, что мэр покинул свою резиденцию в 10:44 по местному времени (04:44 по Москве). Сославшись на плохое самочувствие, он отменил ряд официальных мероприятий.
В некоторых южнокорейских СМИ гибель политика начали связывать с возможными обвинениями в сексуальных домогательствах. Как отмечает газета "Хангук кенчжэ", накануне, 8 июля, в правоохранительные органы поступило заявление на Пак Вон Суна от его бывшей подчиненной. По словам женщины, она в течение нескольких лет подвергалась домогательствам в различной форме - от навязчивых физических контактов и до отправки непристойностей в мессенджерах.
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