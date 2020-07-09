Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге сотрудника миграционной полиции подозревают в убийстве ветерана МВД

9.7.2020 13:28

Фото: vk.com



По версии следствия, мотивом преступления стало нежелание отдавать долг в размере 1 млн рублей.



Как рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, сотрудник миграционной службы полиции и его предполагаемый подельник уже задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.



Жертвой преступления стал бывший милиционер 1967 г.р., который ранее дал подозреваемому в долг миллион рублей. Ранее по факту безвестного исчезновения пенсионера МВД уже возбудили уголовное дело. Как полагают следователи, один из подозреваемых не хотел возвращать деньги, что и послужило мотивом престсупления.



В совершении убийства подозревают инспектора отдела по вопросам миграции УМВД РФ по Красносельскому району Северной столицы. По версии следствия, действующий сотрудник полиции 1987 г.р. вступил в сговор со своим знакомым 1994 г.р.



Согласно материалам уголовного дела, все трое встретились вечером 12 мая текущего года. Находясь в машине Huyndai Solaris, которая была в тот момент припаркована возле одного из домов по проспекту Маршала Захарова, злоумышленники набросились на потерпевшего и задушили. Затем они вывезли труп, чтобы спрятать в заброшенном гараже на территории Калининского района Петербурга.



Автор: Злата Богатова

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