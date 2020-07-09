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В Австрии из-за камнепада погибли двое туристов
9.7.2020 00:42
Фото: crimeapress.info
Два человека погибли, еще семь получили травмы в результате камнепада в Австрии, передают зарубежные СМИ.
Со ссылкой на источники в экстренных службах уточняется, что ЧП случилось в ущелье Бэреншютцкламм.
Инцидент произошел в ущелье Бэреншютцкламм, которое находится на территории австрийской земли Штирия. Место очень популярно у туристов, местных и прибывающих из других стран.
На месте происшествия сейчас продолжают работу экстренные службы: спасатели, сотрудники полиции, а также представители Красного Креста.
Ранее стало известно о крупной железнодорожной аварии в Чехии, в которой погибли не менее трех человек. Катастрофа произошла между городом Карловы Вары и населенным пунктом Пернинк, где столкнулись два поезда.
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