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В Чехии при столкновении поездов погибли три человека
7.7.2020 22:24
Фото: unian.net
По меньшей мере три человека стали жертвами крупной железнодорожной аварии в Чехии, передает агентство Sputnik.
Со ссылкой на местные телевизионные каналы отмечается, что ЧП случилось между городом Карловы Вары и населенным пунктом Пернинк.
Со слов очевидцев, в аварии могли пострадать десятки человек, однако официальные источники пока не предоставили конкретных данных. Нет сведений и о возможных причинах столкновения поездов.
Обстоятельства инцидента выясняются, на месте продолжают работу экстренные службы.
Ранее крупная авария с участием бензовоза произошла в Колумбии на территории муниципалитета Пуэбловьехо. В результате ЧП погибли по меньшей мере семь человек, в больницы с ожогами доставлены свыше пятидесяти пострадавших, сообщили в местной администрации.
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