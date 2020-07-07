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Минприроды готово к иску «Норникеля»
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Минприроды готово к иску «Норникеля»


13:33
Минприроды готово к иску «Норникеля»Фото: vk.com

В Минприроды готовы к тому, что компания "Норникель" может обратиться в суд, чтобы оспорить размер ущерба от аварии в Норильске, заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

По словам министра, которого цитирует ТАСС, у организации есть право доказывать свою невиновность.

Руководство "Норникеля" имеет право обратиться в суд для того, чтобы попытаться оспорить сумму ущерба после крупной аварии под Норильском, заявил глава российского министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Вместе с тем, ведомство уже официально зафиксировало весь причиненный вред, указано в сообщении.

Кобылкин отметил, что ущерб, нанесенный окружающей среде, и ликвидация последствий ЧП представляют собой два несопоставимых понятия. Комментарий министра распространила сегодня пресс-служба Минприроды.

В Минприроды также исключают возможную компенсацию "Норильским никелем" ущерба от аварии затратами на реализацию "серного проекта". Соответствующая информация является лишь не более чем разговорами. Осуществление так называемого "серного проекта", который предусматривает уменьшение загрязняющих выбросов в атмосферу, не имеет никакого отношения к аварии под Норильском и ликвидации ее последствий, подчеркнул Кобылкин.

Ранее эксперты Росприроднадзора оценили вред, который был причинен водным объектам и почвам вследствие аварии, в 148 млрд рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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