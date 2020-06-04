Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Потанин: «Норникель» полностью оплатит ликвидацию последствий аварии

18:09

Фото: divanews.ru



"Норильский никель" в полном объеме профинансирует все мероприятия, направленные на ликвидацию последствий разлива топлива в Красноярском крае.



Об этом руководитель компании Владимир Потанин заявил в ходе сегодняшнего совещания с российским президентом Владимиром Путиным.



Глава российского государства Владимир Путин указал на недостаточное внимание "Норникеля" к вопросам, связанным с состоянием оборудования, передает агентство "Интерфакс". Президент заявил о том, что нерешенные проблемы с хранением горючего и спровоцировали ЧП федерального масштаба. Российский лидер высказался на эту тему в ходе сегодняшнего разговора с руководителем и основным владельцем компании "Норильский никель" Владимиром Потаниным.



По словам Путина, при своевременной замене резервуаров по хранению топлива удалось бы избежать и ущерба для экологии, и столь значительных расходов для компании. Потанин в ответ заверил главу государства: экологическая система будет возвращена к нормальному состоянию.



Специалисты уже называют авария на ТЭЦ-3 Норильска второй по масштабу в России, после того, как в 1994 году на территории Коми произошел разлив 94 тыс. тонн нефти. Мероприятия по ликвидации случившегося продолжались в течение шести лет.



Как отметил Потанин в беседе с Путиным, которая проводилась в видеоформате, "Норильскому никелю" на устранение последствий аварии придется потратить по меньшей мере 10 млрд рублей, не считая штрафов.



Ранее депутат-единоросс Александр Якубовский обратился в Следственный комитет России с официальным обращением, в котором содержится просьба отстранить богатейшего россиянина Владимира Потанина от руководства компанией "Норникель". По мнению Якубовского, компания должным образом не финансировала необходимые ремонтные мероприятия на ТЭЦ, что и спровоцировало разлив топлива, оказавшийся настоящей экологической катастрофой.



Автор: Злата Богатова

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