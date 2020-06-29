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Экологи назвали невозможной полную ликвидацию последствий сброса отходов в тундру под Норильском
29.6.2020 16:55
Фото: vk.com
В полном объеме ликвидировать последствия незаконного сброса жидких отходов на обогатительной фабрике "Норникеля" в лесотундровую зону невозможно, сообщает сегодня агентство "Интерфакс" со ссылкой на проектного директора Гринпис Владимира Чупрова. По мнению эколога, речь можно вести лишь о самовосстановлении окружающей среды.
С учетом того, что сброс не был локализован, отходы попали в реку Хараелах, которая представляет собой приток реки Норильской, пояснил Владимир Чупров. В результате вещества, сброшенные в фактически неконтролируемый природный объект в лесотундре, уже оказались в озере, в которое впадает Норильская. Эксперт добавил, что мероприятия по ликвидации последствий могут потребовать несколько лет.
Говоря о возможном экологическом ущербе, представитель Гринпис сказал, что оценить его масштабы можно будет лишь после исследования проб из водоемов. Сложность подсчета заключается в том, что все происходило нелегально. Никто не учитывал, "сколько сбрасывалось".
Оценка ущерба реальна в случае, если "Норильский никель" задействует специалистов, и ученые будут брать "пробы в месте сброса, в этих двух реках и в озере". Затем необходимо выяснить, насколько эти пробы отличаются от уровня предельно допустимой концентрации (ПДК). Если окажется, что они превышают показатели, "все очень печально", - констатировал Чупров.
Ранее стало известно о проверке, которую ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии начало проводить по факту публикаций о незаконном сбросе жидких отходов в тундровую зону. По данным СМИ, инцидент произошел на обогатительной фабрике "Норникеля", где в результате перекачки из хвостохранилища возникла угроза попадания стоков в реку Хараелах.
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