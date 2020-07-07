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В России выявили еще 6 562 случая заражения коронавирусом
12:35
Фото: vk.com
За минувшие сутки в России было зарегистрировано еще 6 562 случая заражения новым коронавирусом. Заболевшие выявлены в 84 регионах страны, информирует сегодня оперативный штаб. Отмечается, что клинических проявлений болезни нет у 1 812 инфицированных (27,6%).
По состоянию на 8 июля в России нарастающим итогом зафиксировано 700 792 случая заражения коронавирусом, в том числе активных (кроме выздоровевших и умерших) - 217 614. Выздоровевшим признан еще 8 631 человек.
За последние сутки скончались 173 пациента с подтвержденным диагнозом. В общей сложности количество смертей среди зараженных достигло 10 667.
Накануне вечером столичный оперативный штаб сообщил, что число погибших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 4000. За минувший день там умерло 28 пациентов.
Коэффициент распространения заболевания как в России, так и в Москве, остается прежним - 0,99.
Россия сейчас находится на четвертом месте в мире по количеству заболевших, следом за США, где инфицированы почти 3 млн человек, Бразилией (1,66 млн) и Индией (742,4 тыс.)
Накануне, 7 июля, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что пик пандемии нового коронавируса еще не достигнут: темпы распространения заболевания продолжают ускоряться.
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