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Верзилова обвиняют в неуведомлении о канадском паспорте
8.7.2020 00:45
Фото: webcafe.bg
Петру Верзилову предъявлено обвинение по факту неуведомления о втором гражданстве, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева. Как стало известно, издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot не сообщил о наличии иностранного паспорта в соответствии с действующим российским законодательством.
По словам юриста, Петра Верзилова обвиняют по ст. 330.2 УК РФ. Как пояснил Леонид Соловьев, издателя "Медиазоны" сейчас продолжают допрашивать уже в качестве обвиняемого в неисполнении обязанности, связанной с информированием о наличии у российского гражданина подданства другого государства.
Ранее в Следственном комитете РФ подтвердили, что ведется допрос Верзилова, который на тот момент имел статус подозреваемого. В ведомстве пояснили, что в скором времени ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде подписки о невыезде и соответствующем поведении.
В СКР также указали, что паспорт канадского гражданина, выданный не позже декабря 2014 года, нашли в ходе обыска. Силовики проводили его у Верзилова год назад в рамках уголовного дела о несогласованных с властями акциях.
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