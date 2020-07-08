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Верзилова обвиняют в неуведомлении о канадском паспорте


8.7.2020 00:45
Верзилова обвиняют в неуведомлении о канадском паспортеФото: webcafe.bg

Петру Верзилову предъявлено обвинение по факту неуведомления о втором гражданстве, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева. Как стало известно, издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot не сообщил о наличии иностранного паспорта в соответствии с действующим российским законодательством.

По словам юриста, Петра Верзилова обвиняют по ст. 330.2 УК РФ. Как пояснил Леонид Соловьев, издателя "Медиазоны" сейчас продолжают допрашивать уже в качестве обвиняемого в неисполнении обязанности, связанной с информированием о наличии у российского гражданина подданства другого государства.

Ранее в Следственном комитете РФ подтвердили, что ведется допрос Верзилова, который на тот момент имел статус подозреваемого. В ведомстве пояснили, что в скором времени ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде подписки о невыезде и соответствующем поведении.

В СКР также указали, что паспорт канадского гражданина, выданный не позже декабря 2014 года, нашли в ходе обыска. Силовики проводили его у Верзилова год назад в рамках уголовного дела о несогласованных с властями акциях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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