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Губерниев обозвал Родченкова вруном
7.7.2020 15:42
Фото: penzainform.ru
Как стало известно, подписи Родченкова под показаниями в МОК были признаны поддельными, пишет "Комсомольская правда".
Анализ проводили эксперты авторитетного немецкого издания Der Spiegel.
Проанализировав подписи российского информатора Григория Родченкова на документах Международного Олимпийского Комитета (МОК), специалисты пришли к выводу, что они являются поддельными. Отмечается, что подлинными эксперты признали лишь два их девяти документов, где имелись подписи Родченкова. Речь идет о бумагах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой и Яны Романовой.
Узнав о выводах экспертов, известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Григория Родченкова вруном и обманщиком. По его словам, коллеги успели провести большой объем работы, чтобы исправить имевшиеся проблемы. Однако на Западе прислушиваются к мнению человека, который способен на ложь, цитирует Губерниева РИА ФАН.
Ранее трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене допустила, что может покинуть российскую сборную. По словам спортсменки, она устала из-за ситуации, которая связана с санкциями, наложенными на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).
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