Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ласицкене допустила уход из сборной из-за ситуации вокруг ВФЛА

2.7.2020 22:21

Фото: sportbox.ru



Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене допустила, что может покинуть российскую сборную.



По словам спортсменки, она устала из-за ситуации, которая связана с санкциями, наложенными на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).



Как отметила Мария Ласицкене, в сложившейся ситуации она не может "исключать любой вариант". Спортсменка призналась, что "устала от беспредела", По словам титулованной чемпионки, она имеет в виду безнаказанность и бездействие отечественного спортивного руководства. В течение пяти лет оно не может должным образом обеспечить защиту "чистых легкоатлетов", — цитирует прыгунью "Матч ТВ".



Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказалась продлевать период выплаты штрафа Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). Организацию обязали перечислить пять миллионов долларов вплоть до 1 июля за нарушение антидопинговых правил. Однако этого не произошло.



В результате участие российских легкоатлетов в соревнованиях международного уровня оказалось под угрозой. Указав на отсутствие выплат со стороны ВФЛА, World Athletics объявила, что приостанавливает процесс оформления нейтрального статуса для отечественных спортсменов.



Автор: Злата Богатова

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