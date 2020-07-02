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Ласицкене допустила уход из сборной из-за ситуации вокруг ВФЛА


2.7.2020 22:21
Ласицкене допустила уход из сборной из-за ситуации вокруг ВФЛАФото: sportbox.ru

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене допустила, что может покинуть российскую сборную.

По словам спортсменки, она устала из-за ситуации, которая связана с санкциями, наложенными на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Как отметила Мария Ласицкене, в сложившейся ситуации она не может "исключать любой вариант". Спортсменка призналась, что "устала от беспредела", По словам титулованной чемпионки, она имеет в виду безнаказанность и бездействие отечественного спортивного руководства. В течение пяти лет оно не может должным образом обеспечить защиту "чистых легкоатлетов", — цитирует прыгунью "Матч ТВ".

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказалась продлевать период выплаты штрафа Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). Организацию обязали перечислить пять миллионов долларов вплоть до 1 июля за нарушение антидопинговых правил. Однако этого не произошло.

В результате участие российских легкоатлетов в соревнованиях международного уровня оказалось под угрозой. Указав на отсутствие выплат со стороны ВФЛА, World Athletics объявила, что приостанавливает процесс оформления нейтрального статуса для отечественных спортсменов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 428

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