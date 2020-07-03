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В Испании дома россиян захватывают мигранты и бездомные
3.7.2020 20:07
Фото: smi2.net
На фоне продолжающейся пандемии в Испании все больше домов самовольно захватывают бездомные и мигранты.
По данным зарубежных СМИ, т.н. "сквоттинг" практикуют выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран.
В Испании, где в последние годы россияне охотно приобретали дома и квартиры, становятся все более активными сквоттеры. Недвижимость, пустующая из-за закрытых по причине пандемии границ, самовольно захватывается людьми, не имеющими жилья. Отмечается, что в чужие дома заселяются как местные бездомные, так и беженцы из различных стран.
В конце прошлого года правозащитники информировали о значительно увеличившемся числе мигрантов, после приезда в Испанию оказывающихся без жилья и средств к существованию. Как сообщало издание CNA, если в 2016 году таких людей было около четырех тысяч, спустя три года их количество возросло более чем втрое - лишь по официальной статистике в Испании было не менее четырнадцати тысяч нелегалов. Отмечалось также, что в Барселоне и других городах десятки людей ночуют на скамейках либо парках, а также временных лагерях, организованных в окрестностях населенных пунктов.
В минувшем мае в опустевшей испанской Ибице появились полчища азиатских тигровых комаров, являющихся переносчиками различных опасных заболеваний, в том числе, тропических лихорадок. Насекомых привлекали неочищенные нехлорированные бассейны в закрытых на тот момент гостиницах и опустевших частных домах.
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