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Духовный лидер тибетских буддистов отмечает юбилей
6.7.2020 18:18
Фото: newhighlandvision.com
85 лет назад на свет появился духовный лидер и общественный деятель Тибета Далай-лама XIV – Тэнцзин Гьяцо. Сам он называет себя простым буддийским монахом.
День рождения Далай-ламы является единственным праздником, отмечаемым буддистами по европейскому календарю.
Веррующие почитают своего духовного лидера как земное воплощение Авалокитешвары – Будды Сострадания. В храмах сегодня читают молитвы о долголетии юбиляра и адресуют Далай-ламе самые наилучшие пожеланияя.
В 1989 году Тэнцзин Гьяцо был удостоен Нобелевской премии мира за ненасильственную борьбу за освобождение Тибета. Кроме того, он был первым, кто стал лауреатом этой престижной награды за деятельность по охране окружающей среды.
Ранее Его Святейшество Далай-лама дал обещание прожить 113 лет. Как сообщило со ссылкой на почетного представителя духовного лидера тибетских буддистов, верховного ламу Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, РИА Новости, обратился к людям с призывом жить "в духе диалога, единения и дружбы", уважая окружающих и отказавшись от насилия.
Напомним, месяц назад в Монголии впервые отметили как общенациональный праздник день рождения Будды. Соответствующий закон парламент страны принял в минувшем декабре, закрепив в качестве даты 15-й лунный день, приходящийся на июнь. Теперь этот день в стране является официально нерабочим.
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