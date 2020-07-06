ИнтерНовости - новости в стране и мире
Скончался композитор Эннио Морриконе
Скончался композитор Эннио Морриконе
В Швейцарии тигрица смертельно травмировала женщину
В Швейцарии тигрица смертельно травмировала женщину
Адвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновности
Адвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновности
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовкуКурьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку
Советник главы «Роскосмоса» задержан по делу о госизменеСоветник главы «Роскосмоса» задержан по делу о госизмене
Адвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновностиАдвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновности
Бекхэмы обменялись трогательными посланиями в честь годовщины свадьбыБекхэмы обменялись трогательными посланиями в честь годовщины свадьбы
Великобритания ввела санкции против БастрыкинаВеликобритания ввела санкции против Бастрыкина

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Духовный лидер тибетских буддистов отмечает юбилей


6.7.2020 18:18
Духовный лидер тибетских буддистов отмечает юбилейФото: newhighlandvision.com

85 лет назад на свет появился духовный лидер и общественный деятель Тибета Далай-лама XIV – Тэнцзин Гьяцо. Сам он называет себя простым буддийским монахом.

День рождения Далай-ламы является единственным праздником, отмечаемым буддистами по европейскому календарю.

Веррующие почитают своего духовного лидера как земное воплощение Авалокитешвары – Будды Сострадания. В храмах сегодня читают молитвы о долголетии юбиляра и адресуют Далай-ламе самые наилучшие пожеланияя.

В 1989 году Тэнцзин Гьяцо был удостоен Нобелевской премии мира за ненасильственную борьбу за освобождение Тибета. Кроме того, он был первым, кто стал лауреатом этой престижной награды за деятельность по охране окружающей среды.

Ранее Его Святейшество Далай-лама дал обещание прожить 113 лет. Как сообщило со ссылкой на почетного представителя духовного лидера тибетских буддистов, верховного ламу Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, РИА Новости, обратился к людям с призывом жить "в духе диалога, единения и дружбы", уважая окружающих и отказавшись от насилия.

Напомним, месяц назад в Монголии впервые отметили как общенациональный праздник день рождения Будды. Соответствующий закон парламент страны принял в минувшем декабре, закрепив в качестве даты 15-й лунный день, приходящийся на июнь. Теперь этот день в стране является официально нерабочим.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Путина нужно сделать пожизненным президентом, заявил КадыровПутина нужно сделать пожизненным президентом, заявил Кадыров
СМИ: задержанная подруга Эпштейна может дать показания против принца ЭндрюСМИ: задержанная подруга Эпштейна может дать показания против принца Эндрю
ВМС Украины готовятся к полномасштабной конфронтации с РоссиейВМС Украины готовятся к полномасштабной конфронтации с Россией
В Красноярске предстанет перед судом «целительница», обвиняемая в краже миллионаВ Красноярске предстанет перед судом «целительница», обвиняемая в краже миллиона
В Мьянме число жертв оползня возросло до 172В Мьянме число жертв оползня возросло до 172

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru