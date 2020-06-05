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В Монголии празднуют день рождения Будды
5.6.2020 19:03
Фото: vk.com
Сегодня, 5 июня, монгольские верующие широко отмечают день рождения Будды.
На 15-е число первого месяца лета по лунному календарю в этом году выпала дата, которая считается днем зачатия Будды и признанием его верующими в качестве высшего бога.
Кроме того, буддисты считают эту дату днем ухода Будды в "иной мир".
Сегодня по случаю священного праздника в главном буддийском монастыре Монголии Гандантегчинлен прошла торжественная церемония. Трансляция мероприятия велась по местным телевизионным каналам.
Религиозные лидеры страны по традиции совершили молитву о мире на земле. Свои поздравления верующим в Монголии направили XIV Далай лама и премьер-министр Индии Нарендра Моди, обратившиеся к ним в онлайн-формате.
Стоит отметить, что ламы по всей Монголии также вручают подарки детям, появившимся на свет 5 июня.
В этом году день рождения Будды в Монголии впервые отмечают как общенациональный праздник. Соответствующий закон парламент страны принял в минувшем декабре, закрепив в качестве даты 15-й лунный день, приходящийся на июнь. Теперь этот день в стране является официально нерабочим.
Согласно статистике, буддистами себя считают свыше половины жителей Монголии. На территории страны находятся свыше 130 действующих буддийских монастырей. Официальные власти перед началом важных проектов для их увпешного осуществления всегда приглашают лам, следуя религиозным традициям.
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