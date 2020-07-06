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В Швейцарии тигрица смертельно травмировала женщину
6.7.2020 17:33
Фото: may9.ru
ЧП случилось в Цюрихе, где 55-летняя сотрудница местного зоопарка скончалась после нападения тигра, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Швейцарского телеграфного агентства.
Обстоятельства инцидента сейчас выясняют специалисты.
Хищник напал на 55-летнюю работницу зоопарка, когда та находилась в вольере. Почему самка амурского тигра могла атаковать женщину, пока не установлено.
Как сообщает Швейцарское телеграфное агентство, спасатели смогли отвлечь внимание тигрицы, и лишь тогда им удалось вынести пострадавшую женщину за пределы вольера. Сотруднице зверинца сразу же начали оказывать помощь. Однако несмотря на все реанимационные мероприятия, она скончалась от полученных ранений.
Расследование проводят полиция, прокуратура и специалисты института криминалистики. О хищнике известно, что самка по кличке Ирина в возрасте примерно пяти лет содержится вместе с самцом, которому четыре с половиной года.
Отмечается, что зоопарк на протяжении нескольких месяцев не принимал посетителей из-за карантинных мер, связанных с пандемией заболевания, вызванного коронавирусом. Он открылся лишь около четырех недель назад.
Ранее японцев призвали звонить по видеосвязи угрям, которые обитают в телевизионной башне Tokyo Skytree, где расположен океанариум. Специалистов обеспокоило, что они начали забывать людей из-за продолжительного карантина.
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