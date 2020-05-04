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Японцев призывают звонить по видеосвязи одичавшим угрям
4.5.2020 11:56
Фото: iz.ru
Садовые угри, обитающие в телевизионной башне Tokyo Skytree, где расположен океанариум, начали забывать людей.
В результате руководство центра обратилось к японцам с призывом звонить обитателям аквариума с помощью FaceTime.
Как пишет The Guardian, специалисты начали беспокоиться об изменениях в восприятии угрей. Отвыкнув за время карантина, объявленного их-за коронавируса, от людей, угри потом могут быть напуганы при появлении посетителей. Кроме того, они будут прятаться, а это может осложнить уход за ними.
В результате возникла идея установить около аквариума устройства Apple, с которыми можно связаться по FaceTime. Добровольцев призывают позвонить угрям. При этом нужно показать лицо и помахать руками. По словам специалистов, желающие могут даже немного поговорить с питомцами, не стоит лишь повышать тон: угрям это очень не нравится.
Как оказалось, множество людей выразили желание поддержать угрей, оказавшихся в вынужденной изоляции. Руководство также просят выбрать другой вид связи, тогда совершать видеозвонки смогут и владельцы Android. Публикации о том, как проходит акция в поддержку одичавших угрей, можно найти в интернете по хэштегу «#ПожалуйстаНеЗабывайтеЛюдей» (#PleaseRememberHumans).
Ранее сообщалось о соскучившихся по людям обитателях зоопарка в Екатеринбурге. Самым заметным отсутствие посетителей стало для больших обезьян, которые воспринимали гостей зоосада как своеобразный телевизор. Кроме того, не хватает человеческого общения и прирученным животным, ведь их с раннего возраста выкармливали люди. Среди питомцев этой секции, которые в прошлом участвовали в контактных занятиях по анималотерапии, крупные попугаи, лемур и сурикат, а также другие звери.
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