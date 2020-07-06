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Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку задержанного в Минске Бабарико


6.7.2020 15:08
Элайджа ВудФото: fishki.net
Элайджа Вуд

Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку белорусского экс-банкира Виктора Бабарико, который считался одним из главных соперников Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах.

В настоящее время он вместе с сыном Эдуардом находится в СИЗО КГБ.

Как заявил американский актер Элайджа Вуд, сыгравший главную роль во всемирно известной киноэпопее "Властелин колец", он читал о ситуации с задержанием Виктора и Эдуарда Бабарико. Выразив надежду на их скорое освобождение, киноартист пожелал им оставатья сильными.

По словам звезды, видеообращение он записал по просьбе друзей из Белоруссии. Ролик появился в инстаграме девушки Эдуарда Бабарико - Александры Зверевой.

Вскоре в телеграм-канале штаба Бабарико пояснили, что вся семья бывшего банкира является давними фанатами "Властелина колец". В период новогодних праздников они даже устраивают 11-часовой киномарафон, с удовольствием просматривая режиссерские версии всех фильмов эпопеи.

Напомним, бывшего главу "Белгазпромбанка"  и его сына Эдуарда взяли под стражу вскоре после того, как Бабарико-старший вступил в предвыборную гонку. Белорусские власти позднее заявили о том, что кандидат на пост главы государства арестовали по подозрению в противоправной деятельности.

Как сообщил генпрокурор Беларуси Александр Конюк, речь идет об отмывании преступных доходов, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве. Бабарико-младшему инкриминируют преступления, связанные с нарушением налогового законодательства.

Ранее "Газпром" дал оценку действиям против "Белгазпромбанка", подготовив совместное с "Газпромбанком" заявление. Компании, являющиеся акционерами этой финансовой организации с долей в 49,818% каждая, назвали незаконным назначение исполняющего обязанности председателя правления.

В тексте официального заявления подчеркивалось, что такие действия нарушают законодательство Республики Беларусь, учитывая, что новые руководители были назначены вскоре после того, как правоохранительными органами были задержаны полномочные члены правления указанного банка.

Автор: Злата Богатова

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