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В подмосковном изоляторе найден мертвым обвиняемый в серии убийств
6.7.2020 14:26
Фото: zabavatut.ru
В Богородском городском округе следователи приступили к работе по выяснению обстоятельства гибели 53-летнего жителя Каширы.
Тело мужчины, подозреваемого в совершении целого ряда убийств и изнасилований, было найдено в следственном изоляторе.
Как рассказала официальный представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, в понедельник, 6 июля, в одной из камер следственного изолятора был найден труп подозреваемого в серии тяжких преступлений - убийств и изнасилований, которые совершались на территории столичного региона.
По словам Врадий, причиной смерти арестанта стала механическая асфиксия. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям либо бездействию сотрудников изолятора. Следователи приступили к установлению всех обстоятельства инцидента.
Напомним, подмосковного сантехника задержали в середине минувшего июня. Преступления, в причастности к которым подозревали сантехника, совершались на территории Каширского и Ступинского городских округов в 2013, 2015 и 2020 годах.
Задержанный являлся сотрудником одного из ЖЭО. Помимо изнасилования и убийства трех женщин, задержанный мог быть причастен к изнасилованию десятилетней девочки в январе 2020 года. Ребенок стал жертвой преступника, который смог проникнуть на второй этаж домовладения.
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