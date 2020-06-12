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Подмосковного сантехника задержали по подозрению в серии убийств


12.6.2020 21:05
Подмосковного сантехника задержали по подозрению в серии убийствФото: irk.today

Задержанный может быть причастен к целому ряду тяжких преступлений - убийств и изнасилований, передают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Московской области.

В числе пострадавших от действий злоумышленника - десятилетний ребенок.

На территории Московской области правоохранители задержали мужчину, работавшего сантехником. Он подозревается в серии изнасилований и убийств, информирует пресс-служба регионального ГСУ СКР. По версии следователей, тяжкие преступления были совершены в 2013, 2015 и 2020 годах. Задержанный являлся сотрудником одного из ЖЭО.

Помимо изнасилования и убийства трех женщин, рассказали в ведомстве, задержанный может быть причастен к изнасилованию десятилетней девочки в январе 2020 года. Ребенок стал жертвой преступника, который смог проникнуть на второй этаж домовладения.

Преступления, в причастности к которым подозревают сантехника, совершались на территории Каширского и Ступинского городских округов. Криминалистами уже проведен целый комплекс экспертиз, включая анализ образцов ДНК и сравнительные исследования, отметили в ведомстве.

Ранее на причастность к преступлениям уже был проверен достаточно обширный круг лиц. В ходе расследования оперативники просматривали множество записей, сделанных камерами видеонаблюдения, проводили технические мероприятия с телефонами и другой техникой.

Автор: Злата Богатова

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