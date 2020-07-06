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Индия обогнала Россию по числу заболевших COVID-19


6.7.2020 13:14
Индия обогнала Россию по числу заболевших COVID-19Фото: smi2.net

За последние сутки в РФ было зафиксировано еще 6 611 положительных тестов на коронавирусную инфекцию нового типа.

С начала пандемии в нашей стране в общей сложности выявили 687 862 инфицированных, информирует сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, в РФ темпы распространения заболевания продолжают замедляться. Суточный прирост по состоянию на понедельник, 6 июля, оказался самым маленьким за два месяца.

В результате Россия сейчас стала четвертой по количеству зараженных в мире, пропустив вперед Индию, где показатели пока растут - за последние сутки там зафиксировали свыше 24 тыс. случаев коронавируса. В общей сложности в стране инфицированы свыше 697 тыс. человек.

Лидерами по числу выявленных случаев COVID-19 остаются Соединенные Штаты и Бразилия, где зарегистрировано около 2,8 млн и 1,6 млн инфицированных соответственно.

Напомним, ранее более двухсот ученых из тридцати двух стран мира подписали открытое письмо ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с призывом пересмотреть рекомендации по борьбе с коронавирусом. Специалисты настаивают на том, что коронавирус способен распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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