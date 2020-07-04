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Скончался композитор Эннио Морриконе
12:18
Фото: headtopics.com
Знаменитый композитор Эннио Морриконе умер в одной из больниц Рима, куда был доставлен из-за последствий неудачного падения.
По данным Ansa, он скончался минувшей ночью на девяносто втором году жизни в окружении близких.
Как стало известно, Эннио Морриконе был экстренно госпитализирован несколько дней назад. После падения врачи диагностировали у него перелом бедра. Последствия травмы оказались смертельными для пожилого композитора.
Со ссылкой на близких выдающегося композитора отмечается, что он ушел из жизни на рассвете, в окружении супруги и детей. До самого последнего момента Морриконе сохранял ясность ума и чувство собственного достоинства, подчеркивают родственники.
Похороны композитора будут проводиться в частном порядке, заявили представители семьи.
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