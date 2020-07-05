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В Красноярске предстанет перед судом «целительница», обвиняемая в краже миллиона


5.7.2020 13:43
В Красноярске предстанет перед судом «целительница», обвиняемая в краже миллионаФото: vk.com

Направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту хищения более одного миллиона рублей у 79-летней пенсионерки.

Как передают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Красноярскому краю, в совершении преступления обвиняется ранее уже судимая женщина.

По версии следствия, к пожилой жительнице краевого центра ранее обратилась на улице незнакомая женщина. Она смогла внушить доверчивой пенсионерке, что на нее якобы наведена некая "порча". Избавиться от этого можно, если "почистить" все деньги, имеющиеся в доме. Для этого следует сложить их в черный носок, а потом провести соответствующий ритуал.

На следующий день пенсионерка явилась к мошеннице со всеми сбережениями, однако не захотела передавать их в чужие руки. Тогда "целительница" попросту выхватила у потерпевшей конверт, в котором находилось 1,1 млн рублей, а потом скрылась.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемой, после чего она была задержана по месту проживания. В причастности к краже обвиняется 30-летняя жительница Красноярска, в прошлом уже привлекавшаяся к ответственности за имущественные преступления.

Стоит отметить, что наказание за грабеж в особо крупном размере (ч. 3 ст. 161 УК РФ) может предусматривать лишение свободы на срок от шести до двенадцати лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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