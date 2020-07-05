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Рэпер Канье Уэст вновь выразил намерение побороться за пост президента США


5.7.2020 13:05
Рэпер Канье Уэст вновь выразил намерение побороться за пост президента СШАФото: vk.com

Популярный американский музыкант Канье Уэст снова заговорил о своем желании баллотироваться на пост главы Соединенных Штатов.

Соответствующая запись сегодня, 5 июля, появилась в Twitter рэпера.

Как сообщил Канье Уэст, он баллотируется на пост американского президента. Музыкант при этом подчеркнул, что сейчас нужно реализовать надежды Америки, доверяя Богу с объединением взглядов для строительства будущего Соединенных Штатов. Вместе с тем, артист не уточнил, когда именно он собирается баллотироваться. Он указал в своей записи хэштег "Видение 2020", однако в этом году период регистрации кандидатов уже истек.

В прошлом Канье Уэст уже неоднократно говорил о том, что хочет принять участие в выборной президентской компании страны. В частности, музыкант делал такие заявления в 2015 году, когда выступал на церемонии награждения MTV Video Music Awards, а также спустя три года, в эфире радиостанции Power 92.3 FM.

Напомним, пять лет назад, когда Дональд Трамп вновь решил побороться за пост американского президента, многие его намерения восприняли крайне скептически. Известный певец и продюсер Рассел Симмонс заявил, что лучше бы на кресло главы Соединенных Штатов начала претендовать Ким Кардашьян - супруга Канье Уэста, которая за несколько дней до того объявила о своей второй беременности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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