|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Армении найден мертвым российский военный
5.7.2020 12:07
Фото: news.am
ЧП случилось в городе Гюмри в минувшую субботу, 4 июля, передает ТАСС. Российского военного нашли мертвым в арендованной квартире.
Со ссылкой на официальное заявление Южного военного округа (ЮВО) сообщается, что по факту инцидента уже проводится расследование. Обстоятельства гибли военнослужащего выясняют местные правоохранительные структуры и командование части.
Военнослужащего контрактной службы 102-й российской военной базы обнаружили мертвым на съемной квартире. Явных признаков, которые бы указывали на смерть насильственного характера, на теле выявлено не было. Информации о причинах смерти не поступало.
Предположительно, причиной смерти военнослужащего могли стать некие обстоятельства личного характера, указано в официальном тексте. Отмечается, что контрактник погиб во внеслужебное время.
В соответствии с межгосударственным договором, который был заключен в 1995 году, на территории Армении дислоцируется российская военная база. В 2010 году документ был изменен, согласно чему период пребывания с первоначально указанных двадцати пяти лет продлили до сорока девяти лет, т.е. вплоть до 2044 года.
Пять лет назад в Гюмри были убиты семь членов армянской семьи Аветисян, в том числе, двое детей - двухлетний ребенок и шестимесячный младенец. Виновным в преступлении был признан военнослужащий 102-й российской военной базы Валерий Пермяков. Ранее он самовольно покинувший расположение части и проник в чужой дом. Позже дезертира задержали во время попытки перейти границу и попасть в Турцию.
Весной 2017 года приговоренный в Армении на пожизненный срок Пермяков был передан российской стороне в соответствии с Московской конвенцией 1998 года. Российские власти при этом гарантировали исполнение приговора.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|