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В Армении найден мертвым российский военный


5.7.2020 12:07
В Армении найден мертвым российский военныйФото: news.am

ЧП случилось в городе Гюмри в минувшую субботу, 4 июля, передает ТАСС. Российского военного нашли мертвым в арендованной квартире.

Со ссылкой на официальное заявление Южного военного округа (ЮВО) сообщается, что по факту инцидента уже проводится расследование. Обстоятельства гибли военнослужащего выясняют местные правоохранительные структуры и командование части.

Военнослужащего контрактной службы 102-й российской военной базы обнаружили мертвым на съемной квартире. Явных признаков, которые бы указывали на смерть насильственного характера, на теле выявлено не было. Информации о причинах смерти не поступало.

Предположительно, причиной смерти военнослужащего могли стать некие обстоятельства личного характера, указано в официальном тексте. Отмечается, что контрактник погиб во внеслужебное время.

В соответствии с межгосударственным договором, который был заключен в 1995 году, на территории Армении дислоцируется российская военная база. В 2010 году документ был изменен, согласно чему период пребывания с первоначально указанных двадцати пяти лет продлили до сорока девяти лет, т.е. вплоть до 2044 года.

Пять лет назад в Гюмри были убиты семь членов армянской семьи Аветисян, в том числе, двое детей - двухлетний ребенок и шестимесячный младенец. Виновным в преступлении был признан военнослужащий 102-й российской военной базы Валерий Пермяков. Ранее он самовольно покинувший расположение части и проник в чужой дом. Позже дезертира задержали во время попытки перейти границу и попасть в Турцию.

Весной 2017 года приговоренный в Армении на пожизненный срок Пермяков был передан российской стороне в соответствии с Московской конвенцией 1998 года. Российские власти при этом гарантировали исполнение приговора.

Автор: Злата Богатова

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