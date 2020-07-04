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В Индии около 60 человек стали жертвами наводнения


4.7.2020 23:26
В Индии около 60 человек стали жертвами наводненияФото: liga.net

На северо-востоке Индии из-за сильного наводнения, спровоцированного продолжающимися ливнями, погибли не менее 58 человек, передает ТАСС.

По предварительным оценкам местных властей, в зоне бедствия оказались по меньшей мере 1,3 млн человек.

В последнюю неделю на территории северо-восточного индийского штата Ассам не утихают мощные муссонные ливни, из-за которых началось сильное наводнение. Как сообщают местные СМИ, стихийное бедствие в той или иной степени уже затронуло 20 из 27 округов региона.

В реке Брахмапутре и ее притоках уровень воды превысил критические показатели. Свыше 1,3 млн человек остаются в зоне бедствия. Со ссылкой на власти штата отмечается, что затоплены более 1,6 тыс. поселков и деревень.

Региональное правительство распорядилось о создании примерно полутора сотен лагерей временного размещения. Среди населения пострадавших районов сейчас распределяется рис, крупа и товары первой необходимости.

Ранее сообщалось о ситуации, которая сложилась на юге Японии: в результате продолжающихся ливней там сейчас происходят наводнения и оползни. На территории префектуры Кумамото мощным потоком воды смыло мост и несколько зданий, пропавшими без вести считаются около десяти человек.

Автор: Злата Богатова

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