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В Индии около 60 человек стали жертвами наводнения
4.7.2020 23:26
Фото: liga.net
На северо-востоке Индии из-за сильного наводнения, спровоцированного продолжающимися ливнями, погибли не менее 58 человек, передает ТАСС.
По предварительным оценкам местных властей, в зоне бедствия оказались по меньшей мере 1,3 млн человек.
В последнюю неделю на территории северо-восточного индийского штата Ассам не утихают мощные муссонные ливни, из-за которых началось сильное наводнение. Как сообщают местные СМИ, стихийное бедствие в той или иной степени уже затронуло 20 из 27 округов региона.
В реке Брахмапутре и ее притоках уровень воды превысил критические показатели. Свыше 1,3 млн человек остаются в зоне бедствия. Со ссылкой на власти штата отмечается, что затоплены более 1,6 тыс. поселков и деревень.
Региональное правительство распорядилось о создании примерно полутора сотен лагерей временного размещения. Среди населения пострадавших районов сейчас распределяется рис, крупа и товары первой необходимости.
Ранее сообщалось о ситуации, которая сложилась на юге Японии: в результате продолжающихся ливней там сейчас происходят наводнения и оползни. На территории префектуры Кумамото мощным потоком воды смыло мост и несколько зданий, пропавшими без вести считаются около десяти человек.
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