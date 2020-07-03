ИнтерНовости - новости в стране и мире
В МИД опровергли сведения о причастности России к радиации в Европе
В МИД опровергли сведения о причастности России к радиации в Европе
Адвокат прокомментировал информацию о том, что Ефремов не признает вину в совершении ДТП
Адвокат прокомментировал информацию о том, что Ефремов не признает вину в совершении ДТП
В МИД прокомментировали книгу о рейсе MH17, вышедшую в Малайзии
В МИД прокомментировали книгу о рейсе MH17, вышедшую в Малайзии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Россиян, не уведомивших о возвращении, попросили вернуть средстваРоссиян, не уведомивших о возвращении, попросили вернуть средства
В МИД опровергли сведения о причастности России к радиации в ЕвропеВ МИД опровергли сведения о причастности России к радиации в Европе
В России число умерших от коронавируса превысило 10 тыс. человекВ России число умерших от коронавируса превысило 10 тыс. человек
Фильм Данилы Козловского о Чернобыле увидят в Северной АмерикеФильм Данилы Козловского о Чернобыле увидят в Северной Америке
В Ботсване с начала мая погибли более 270 слоновВ Ботсване с начала мая погибли более 270 слонов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Ботсване с начала мая погибли более 270 слонов


10:50
В Ботсване с начала мая погибли более 270 слоновФото: dainikbhaskar.com

Количество погибших в дельте реки Окаванго слонов возросло до 275, сообщает агентство Reuters.

Со ссылкой на министерство окружающей среды, природных ресурсов и туризма Ботсваны отмечается, что еще две недели назад число особей, найденных мертвыми, составляло 154.

Власти продолжают расследование, в котором задействованы три лаборатории - в Зимбабве, ЮАР и Канаде. Учреждения уже были должным образом сертифицированы, чтобы изучить биологические образцы, взятые у погибших животных. Отмечается, что версия о браконьерстве исключена - на телах слонов не было выявлено никаких повреждений.

Первые тревожные сообщения начали поступать от представителей организации "Слоны без границ" еще в начале мая. Зоозащитники, изучая данные аэрофотосъемки, информировали о гибели слонов практически всех возрастов.

В организации подчеркивают, что в реальности количество погибших из-за неизвестных причин животных может сейчас достигать уже 356 особей. По мнению специалистов, речь может идти о каком-либо заболевании и отравлении. Очевидно, что установить причины нужно как можно быстрее, чтобы предотвратить гибель других слонов.

В последние годы поголовье слонов в Африке продолжает стремительно сокращаться из-за браконьерства. Но на территории Ботсваны, где обитает почти треть всех слонов континента, фиксировалось увеличение популяции. По официальным данным, если в 1990-х годах в стране насчитывалось около 80 тыс. особей, к настоящему времени количество слонов возросло примерно до 130 тыс.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Экс-главбуха «Седьмой студии» приговорили к двум годам и трем месяцам колонииЭкс-главбуха «Седьмой студии» приговорили к двум годам и трем месяцам колонии
В Японии произошло массовое отравление: пострадали более 3 тыс. детейВ Японии произошло массовое отравление: пострадали более 3 тыс. детей
Супруга Виктора Проскурина назвала причину его смертиСупруга Виктора Проскурина назвала причину его смерти
В Амурской области 5 человек стали жертвами пожараВ Амурской области 5 человек стали жертвами пожара
В России число умерших от коронавируса превысило 10 тыс. человекВ России число умерших от коронавируса превысило 10 тыс. человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru