Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ботсване с начала мая погибли более 270 слонов

10:50

Фото: dainikbhaskar.com



Количество погибших в дельте реки Окаванго слонов возросло до 275, сообщает агентство Reuters.



Со ссылкой на министерство окружающей среды, природных ресурсов и туризма Ботсваны отмечается, что еще две недели назад число особей, найденных мертвыми, составляло 154.



Власти продолжают расследование, в котором задействованы три лаборатории - в Зимбабве, ЮАР и Канаде. Учреждения уже были должным образом сертифицированы, чтобы изучить биологические образцы, взятые у погибших животных. Отмечается, что версия о браконьерстве исключена - на телах слонов не было выявлено никаких повреждений.



Первые тревожные сообщения начали поступать от представителей организации "Слоны без границ" еще в начале мая. Зоозащитники, изучая данные аэрофотосъемки, информировали о гибели слонов практически всех возрастов.



В организации подчеркивают, что в реальности количество погибших из-за неизвестных причин животных может сейчас достигать уже 356 особей. По мнению специалистов, речь может идти о каком-либо заболевании и отравлении. Очевидно, что установить причины нужно как можно быстрее, чтобы предотвратить гибель других слонов.



В последние годы поголовье слонов в Африке продолжает стремительно сокращаться из-за браконьерства. Но на территории Ботсваны, где обитает почти треть всех слонов континента, фиксировалось увеличение популяции. По официальным данным, если в 1990-х годах в стране насчитывалось около 80 тыс. особей, к настоящему времени количество слонов возросло примерно до 130 тыс.



Автор: Злата Богатова

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