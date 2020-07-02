|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 млн рублей
21:39
Фото: vdmsti.ru
Предполагается, что решение об аресте замминистра науки Марины Лукашевич суд примет 6 июля, передает агентство "Интерфакс".
Фигурантом этого дела также является Михаил Попов, занимающий пост руководителя управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества.
Столичный Тверской суд сегодня отложил заседание по рассмотрению вопроса об аресте заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич, сообщает агентство "Интерфакс". Решение будет принято 6 июля, пояснила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Как стало известно, суд отложил заседания, удовлетворив ходатайство следствия о продлении срока задержания до 72 часов. Причиной этого послужила необходимостью предоставить дополнительные документы, которые обосновывают наличие либо отсутствие оснований "для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу".
Марина Лукашевич и Михаил Попов, по версии следствия, могут оказаться причастными к мошенническим действиям в особо крупных размерах. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Прокомментировав задержание замминистра, в МВД РФ отметили, что речь идет о хищении 40 млн рублей, выделенных из бюджета в рамках осуществления контрактов, заключенных в 2016 году с Министерством образования и науки. Предположительно, реализовывавшая проекты компания не собиралась выполнять свои обязательства по договорам. Заказчику при этом были представлены результаты, которые заведомо не соответствовали условиям. В качестве приемщика работ выступал сотрудник, который в тот момент в ведомстве находился на руководящем посту.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|