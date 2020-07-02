Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 млн рублей

21:39

Фото: vdmsti.ru



Предполагается, что решение об аресте замминистра науки Марины Лукашевич суд примет 6 июля, передает агентство "Интерфакс".



Фигурантом этого дела также является Михаил Попов, занимающий пост руководителя управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества.



Столичный Тверской суд сегодня отложил заседание по рассмотрению вопроса об аресте заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич, сообщает агентство "Интерфакс". Решение будет принято 6 июля, пояснила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.



Как стало известно, суд отложил заседания, удовлетворив ходатайство следствия о продлении срока задержания до 72 часов. Причиной этого послужила необходимостью предоставить дополнительные документы, которые обосновывают наличие либо отсутствие оснований "для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу".



Марина Лукашевич и Михаил Попов, по версии следствия, могут оказаться причастными к мошенническим действиям в особо крупных размерах. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ.



Прокомментировав задержание замминистра, в МВД РФ отметили, что речь идет о хищении 40 млн рублей, выделенных из бюджета в рамках осуществления контрактов, заключенных в 2016 году с Министерством образования и науки. Предположительно, реализовывавшая проекты компания не собиралась выполнять свои обязательства по договорам. Заказчику при этом были представлены результаты, которые заведомо не соответствовали условиям. В качестве приемщика работ выступал сотрудник, который в тот момент в ведомстве находился на руководящем посту.



Автор: Злата Богатова

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