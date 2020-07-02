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В Мьянме около 50 человек погибли в результате схода оползня
2.7.2020 21:41
Фото: chinamodern.ru
Власти Мьянмы подтвердили гибель пятидесяти человек в штате Качин, где сейчас продолжается поисково-спасательная операция после схода оползня.
ЧП случилось в четверг утром, около 8:00 по местному времени.
Как передают зарубежные СМИ со ссылкой на Управление пожарной службы, спасатели уже обнаружили тела не менее пятидесяти погибших. В ведомстве пояснили, что сход оползня был зафиксирован в одной из деревень поселения Хпакан, где велась добыча нефрита.
Местные власти сообщают, что причиной ЧП стали продолжительные сильные ливни.
В правоохранительных органах страны также отметили, что под завалами могут оставаться сотни добытчиков нефрита. Оползень сошел, когда они трудились, при этом точное количество работников названо пока не было. На месте происшествия активно продолжаются поисково-спасательные мероприятия.
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