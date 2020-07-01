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Военного эксперта Неелова осудили на 7 лет за госизмену
13:00
Фото: vk.com
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии за госизмену, передает ТАСС. Суд признал его виновным передаче иностранной фирме сведений, касающихся подготовки сотрудников ФСБ.
Слушания по этому делу проводились при закрытых дверях, учитывая специфику обвинения.
Городской суд Санкт-Петербурга огласил приговор по делу Владимира Неелова, который признан в госизмене. За передачу немецкой фирме сведений о процессах обучения и переподготовки сотрудников ФСБ военному эксперту назначили наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии строгого режима, пояснили в объединенной пресс-службе судов города.
Как стало известно, в ходе судебных слушаний Неелов лишь частично признал вину в содеянном. По словам эксперта, он не считал сведения, которые передавал иностранцам, секретными.
В прошлом эксперт "Центра стратегической конъюнктуры" Владимир Неелов получил известность в связи с комментариями о различных частных военных компаниях. Неелова арестовали осенью 2018 года по решению столичного Лефортовского суда, затем его дело передали в Городской суд Петербурга.
Ранее Мособлсуд вынес вердикт по делу экс-руководителя Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИМаш Романа Ковалева. Ученого признали виновным в госизмене и осудили на семь лет колонии строгого режима. Ковалев в прошлом был учеником Виктора Кудрявцева - бывшего сотрудника ЦТА ЦНИИМаш, который также обвиняется в государственной измене, соответствующее дело ранее было решено выделить в отдельное производство. Учитывая, что материалы дела содержат гриф "секретно", судебные слушания проводились при закрытых дверях. При этом не разглашалась и суть обвинения, предъявленного Ковалеву.
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