ИнтерНовости - новости в стране и мире
30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после родов
30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после родов
В британском Рединге три человека погибли в результате нападения
В британском Рединге три человека погибли в результате нападения
В Китае близнецы появились на свет с разницей в десять лет
В Китае близнецы появились на свет с разницей в десять лет
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Главу отдела полиции в Курской области задержали за госизменуГлаву отдела полиции в Курской области задержали за госизмену
Грузинский ведущий Габуния снова оскорбил ПутинаГрузинский ведущий Габуния снова оскорбил Путина
Ученого Ковалева приговорили к 7 годам колонии за госизменуУченого Ковалева приговорили к 7 годам колонии за госизмену
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на международном фестивале в АнсиМультфильм Андрея Хржановского получил приз на международном фестивале в Анси
В Киеве при взрыве в жилом доме погибли члены одной семьиВ Киеве при взрыве в жилом доме погибли члены одной семьи

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученого Ковалева приговорили к 7 годам колонии за госизмену


22.6.2020 20:07
Ученого Ковалева приговорили к 7 годам колонии за госизменуФото: hibiny.com

Мособлсуд сегодня вынес приговор по делу экс-руководителя Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева.

Ученый был признан виновным в госизмене и получил семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает агентство "Интерфакс".

Роман Ковалев в прошлом был учеником Виктора Кудрявцева - бывшего сотрудника ЦТА ЦНИИМаш. Он также обвиняется в государственной измене, соответствующее дело ранее было решено выделить в отдельное производство. Учитывая, что материалы дела содержат гриф "секретно", судебные слушания проводились при закрытых дверях. При этом не разглашалась и суть обвинения, предъявленного Ковалеву.

Романа Ковалева задержали и вскоре арестовали летом прошлого года. Виктор Кудрявцев, который был взят под стражу примерно за год до этого, обвиняется в передаче секретных данных в брюссельский Фон Кармановский институт гидродинамики (Von Karman Institute for Fluid Dynamics). Как поясняли ранее адвокаты ученого, речь шла о сведениях, которые могут оказаться полезными при разработке нового вооружения.

Не так давно в Петербурге обвинение в государственной измене предъявили 78-летнему ученому Валерию Митько, который является президентом Арктической АН. Как сообщал тогда адвокат Иван Павлов, возглавляющий правозащитную "Команду 29", ученый мог передавать спецслужбам КНР сведения, которые представляют собой гостайну, во время поездки в Китай.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после родов30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после родов
В Москве четыре человека погибли в результате стрельбыВ Москве четыре человека погибли в результате стрельбы
В Индии за день умерло более двух тысяч пациентов с коронавирусомВ Индии за день умерло более двух тысяч пациентов с коронавирусом
Созданная в России вакцина защитит от коронавируса на два годаСозданная в России вакцина защитит от коронавируса на два года
«Газпром» демонтирует трубы для транзита через Украину, заявили в Киеве«Газпром» демонтирует трубы для транзита через Украину, заявили в Киеве

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru