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Ученого Ковалева приговорили к 7 годам колонии за госизмену
22.6.2020 20:07
Фото: hibiny.com
Мособлсуд сегодня вынес приговор по делу экс-руководителя Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева.
Ученый был признан виновным в госизмене и получил семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает агентство "Интерфакс".
Роман Ковалев в прошлом был учеником Виктора Кудрявцева - бывшего сотрудника ЦТА ЦНИИМаш. Он также обвиняется в государственной измене, соответствующее дело ранее было решено выделить в отдельное производство. Учитывая, что материалы дела содержат гриф "секретно", судебные слушания проводились при закрытых дверях. При этом не разглашалась и суть обвинения, предъявленного Ковалеву.
Романа Ковалева задержали и вскоре арестовали летом прошлого года. Виктор Кудрявцев, который был взят под стражу примерно за год до этого, обвиняется в передаче секретных данных в брюссельский Фон Кармановский институт гидродинамики (Von Karman Institute for Fluid Dynamics). Как поясняли ранее адвокаты ученого, речь шла о сведениях, которые могут оказаться полезными при разработке нового вооружения.
Не так давно в Петербурге обвинение в государственной измене предъявили 78-летнему ученому Валерию Митько, который является президентом Арктической АН. Как сообщал тогда адвокат Иван Павлов, возглавляющий правозащитную "Команду 29", ученый мог передавать спецслужбам КНР сведения, которые представляют собой гостайну, во время поездки в Китай.
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