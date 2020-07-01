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Возбуждено уголовное дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
11:59
Фото: sledcom.ru
В подмосковном городе Красногорске дети, балуясь, выбросили с балкона 23-го этажа пакет со стеклянной бутылкой, который упал прямо на голову маленького ребенка. В результате ЧП пострадала четырехлетняя девочка, проходившая около дома с родителями.
Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СКР, ребенок был травмирован накануне вечером, 1 июля. Сразу после происшествия девочку доставили в больницу с травмой головы. Ребенок перенес экстренную операцию.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что пакет с мусором с высоты 23-го этажа выбросил игравший там мальчик. По словам ребенка, он с двумя друзьями играл на подъездном балконе.
В ведомстве пояснили, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").
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