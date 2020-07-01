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В Эфиопии в столкновениях после убийства известного артиста погибли более 80 человек
11:49
Фото: euronews.com
Хаакаалуу Хундессаа
В числе жертв беспорядков - участники массовых демонстраций и сотрудники силовых структур, передает ТАСС. Местные власти подтвердили информацию о том, что в столкновениях погиб по меньшей мере 81 человек.
Массовые беспорядки начались в Эфиопии утром минувшего вторника, 30 июня, как только стало известно о гибели известного музыканта Хаакаалуу Хундессаа. Артист также являлся политическим активистом, передает агентство France Presse.
Со ссылкой на полицию штата Оромия, уроженцем которого был Хаакаалуу Хундессаа, отмечается, что манифестации в нескольких городах региона стремительно переросли в стычки с полицией. Массовые акции после убийства музыканта начались и в столице страны - Аддис-Абебе, куда власти направили дополнительные армейские подразделения.
Как сообщает агентство Reuters, на окраинах столицы начали орудовать вооруженные банды, появились мародеры. В городе Харэр митингующие снесли статую последнего императора Хайле Селассие.
В Аддис-Абебе и многих городах Оромии по решению властей был отключен интернет. До настоящего времени некоторые эфиопские информационные порталы все еще остаются недоступными. Кроме того, в столице взяли под стражу основателя и лидера политической партии "Балдерас за подлинную демократию" Эскиндера Негу.
Сведений о том, кто мог совершить убийство Хаакаалуу Хундессаа, из официальных источников пока не поступало. Неизвестными остаются и обстоятельства преступления.
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